На Канарах объявили наивысший уровень угрозы природных пожаров

23 августа 2019 10:31 (UTC+04:00)

Власти Канарских островов объявили в пятницу наивысший уровень угрозы возникновения пожаров для пяти из числа входящих в архипелаг островов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство Канарских островов объявляет с 08.00, 23 августа ситуацию наивысшей тревоги из-за угрозы природных пожаров на островах Иерро, Пальма, Гомера, Тенерифе и Гран-Канария", - говорится в сообщении.
Такой уровень тревоги на островах Канарского архипелага был объявлен на следующий день после того, как власти сообщили о стабилизации ситуации с природным пожаром, бушующим на острове Гран-Канария, который охватил площадь в 12 тысяч гектаров. При этом служба спасения региона отметила, что возгорание еще не взято под контроль.

Как отмечается на сайте правительства Канарских островов, к вечеру четверга в свои дома смогли вернуться 9,8 тысячи человек. Ранее сообщалось о 10 тысячах эвакуированных.

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