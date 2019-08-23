Прокуратура Швеции отпустила двух подозреваемых в организации взрыва в Копенгагене

Шведская прокуратура отпустила двух жителей страны, задержанных по подозрению в подготовке нападения на налоговое управление в Копенгагене 6 августа, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Два человека в возрасте 20 лет, задержанные 21 августа в рамках расследования взрыва налогового управления в Копенгагене 6 августа, отпущены прокуратурой. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Прокуратура пока не предоставляет дополнительной информации по расследованию.

16 августа окружной суд Мальмё на юге Швеции удовлетворил запрос датской прокуратуры на экстрадицию 22-летнего шведского подданного, подозреваемого в подготовке нападения на налоговое управление в Копенгагене. Изъятые при обыске у подозреваемого улики - личные вещи, мобильные телефоны, флеш-накопители - будут переданы датской полиции. Второй подозреваемый в подготовке атаки, который также является шведским подданным, объявлен в международный розыск.

Вечером 6 августа у входа в комплекс зданий налогового управления Дании в столичном районе Эстербру прогремел взрыв. В этот момент внутри находились два человека, никто из них не пострадал. Позже стало известно, что одного из прохожих задело осколком, он обратился за медицинской помощью. В результате взрыва выбиты несколько окон и поврежден фасад одного из зданий.

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