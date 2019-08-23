Прокуратура Швеции отпустила двух подозреваемых в организации взрыва в Копенгагене

23 августа 2019 17:25 (UTC+04:00)

Шведская прокуратура отпустила двух жителей страны, задержанных по подозрению в подготовке нападения на налоговое управление в Копенгагене 6 августа, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Два человека в возрасте 20 лет, задержанные 21 августа в рамках расследования взрыва налогового управления в Копенгагене 6 августа, отпущены прокуратурой. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Прокуратура пока не предоставляет дополнительной информации по расследованию.

16 августа окружной суд Мальмё на юге Швеции удовлетворил запрос датской прокуратуры на экстрадицию 22-летнего шведского подданного, подозреваемого в подготовке нападения на налоговое управление в Копенгагене. Изъятые при обыске у подозреваемого улики - личные вещи, мобильные телефоны, флеш-накопители - будут переданы датской полиции. Второй подозреваемый в подготовке атаки, который также является шведским подданным, объявлен в международный розыск.

Вечером 6 августа у входа в комплекс зданий налогового управления Дании в столичном районе Эстербру прогремел взрыв. В этот момент внутри находились два человека, никто из них не пострадал. Позже стало известно, что одного из прохожих задело осколком, он обратился за медицинской помощью. В результате взрыва выбиты несколько окон и поврежден фасад одного из зданий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Премьер-министр Афганистана осудил теракт в Кабуле
Другие страны 18 августа 09:28
Мужчина, устроивший стрельбу в норвежской мечети, признает свою вину лишь частично
Европа 17 августа 22:12
В Барселоне почтили память жертв теракта в Каталонии
Европа 17 августа 13:09
Полиция задержала подданного Швеции по делу о взрыве в Копенгагене
Европа 14 августа 13:12
Шведская полиция исследует полученный в частном письме подозрительный белый порошок
Европа 13 августа 07:00
Премьер Швеции осудил попытку теракта в Норвегии
В мире 11 августа 19:02
Лента новостей
Узбекско-корейское СП открывает тендер на установку солнечных панелей
Тендеры 18:50
Казахстанский "Эмбамунайгаз" закупит трубы
Тендеры 18:46
Объем клиентских кредитов ОАО "TCF" сократился в семь раз
Финансы 18:42
Совокупный капитал «Viator Mikrokredit Azərbaycan» увеличился на треть
Финансы 18:37
Азербайджанская страховая компания увеличила активы
Финансы 18:32
Доходы и расходы OAO «TCF» существенно сократились
Финансы 18:23
В Азербайджане начинается прием документов на вакантные места в профессиональных школах
Общество 18:18
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные
Общество 18:14
Президент Ильхам Алиев поздравил своего украинского коллегу
Политика 18:05