Туск заявил, что ЕС не будет сотрудничать с Лондоном по Brexit без соглашения

Евросоюз открыт к любым формам сотрудничества с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по проблеме выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit), кроме выхода без соглашения, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил в субботу председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции в преддверии саммита G7.

"ЕС всегда был и остается полностью открыт к сотрудничеству. Мы готовы вести серьезные переговоры с премьер-министром Джонсоном. Но есть одна вещь, по которой я не стану с ним сотрудничать, - это Brexit без соглашения", - подчеркнул Туск.

"Это уже третий премьер [Великобритании], с которым я буду обсуждать Brexit. Надеюсь, он не войдет в историю как "Мистер Не Согласен", - отметил Туск.

Глава Евросовета подчеркнул, что готов обсудить любые приемлемые для стран ЕС идеи Джонсона, в том числе, по главной проблеме Brexit - режиму контроля границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Борис Джонсон добивается внесения изменений в этот пункт согласованного с ЕС текста соглашения по Brexit, однако Брюссель продолжает настраивать, что этот документ не подлежит пересмотру, а обсуждать можно лишь его интерпретации. Ожидается, что эта тема станет одной из ключевых на двусторонних встречах лидеров европейских стран и председателя ЕС на полях саммита G7 в Биаррице.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября этого года.

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