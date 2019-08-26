ВС Южной Кореи сохраняют повышенную боеготовность из-за ракетных пусков КНДР

26 августа 2019 08:50 (UTC+04:00)

Вооруженные силы Республики Корея сохраняют повышенный уровень боеготовности в связи с ракетными пусками КНДР. Об этом заявил министр национальной обороны страны Чон Гён Ду, выступая в понедельник на конференции по вопросам безопасности в Сеуле, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Северная Корея нагнетает военную напряженность, совершив серию ракетных пусков и используя агрессивную риторику в отношении Юга. Южнокорейские военные сохраняют высокий уровень боеготовности совместно с коллегами из США, поддерживая при этом дипломатические усилия правительства", - подчеркнул министр.

Он призвал все соседние страны приложить усилия для восстановления взаимного доверия и сотрудничества, упомянув о торговом противостоянии Сеула и Токио, а также якобы совершенном в июле российскими военными самолетами нарушении воздушного пространства Республики Корея.

"Южная Корея приложит все усилия для укрепления сотрудничества с другими странами для установления прочного мира в Восточной Азии и денуклеаризации Северной Кореи", - добавил Чон Гён Ду.

КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына. Военные Южной Кореи сообщили, что ракеты пролетели около 380 км в сторону Японского моря. Это уже девятый по счету пуск, осуществленный Пхеньяном в этом году.

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