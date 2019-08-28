На юго-западе Японии из-за ливней погиб человек

28 августа 2019 04:26 (UTC+04:00)

Сильные дожди обрушились в среду на юго-западные японские префектуры Нагасаки, Сага и Фукуока, в результате чего в регионе был объявлен максимальный уровень угрозы по пятибалльной шкале. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило национальное метеорологическое управление страны.

По его сведениям, в некоторых местах интенсивность выпадения осадков превысила 100 мм в час. Из-за этого резко вырос уровень воды в реках и водоемах, а часть автомобильных дорог оказалась подтоплена.

Как сообщает телеканал NHK, в префектуре Сага погиб один мужчина, чей автомобиль смыло в реку, когда он был за рулем.

Из-за угроз оползней в регионе более 100 тысяч человек получили утром рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры. Сильные дожди привели к нарушению транспортного сообщения: в Нагасаки, Саге и Фукуоке отменено движение поездов на ряде направлений, перекрыты участки скоростных магистралей.

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