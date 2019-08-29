Нигерия частично закрыла границу с Бенином

29 августа 2019 01:46 (UTC+04:00)

Нигерия частично закрыла свою государственную границу с Бенином с целью ограничить поток контрабандного риса. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на нигерийские власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Страна не может допустить контрабанду продуктов питания в таких угрожающих масштабах", - цитирует агентство заявление президента Нигерии Мухаммаду Бухари. Глава государства отметил, что встретится с руководством Бенина и соседнего Нигера для принятия мер противодействия региональной контрабанде.

Бухари подчеркнул, что закрытие границы с Бенином носит "ограниченный характер" и призвано дать возможность силам безопасности навести порядок. После этого все пограничные службы вернутся к нормальной работе.

Нынешний шаг по борьбе с контрабандой риса сделан в рамках реализуемой руководством Нигерии программы достижения самообеспечения основными продуктами питания. По подсчетам правительства, импорт риса и пшеницы обходится Нигерии в 4 млрд долларов в год, а население страны, численность которого достигает 200 млн человек, в значительной мере зависит от привозных продуктов питания.

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