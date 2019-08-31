В Пакистане при обрушении моста погибли 24 человека

По меньшей мере 24 человека погибли в Пакистане, когда следовавший со свадебной церемонии автомобиль упал в реку после обрушения моста, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Все 24 человека, принадлежавшие к одной семье, утонули, когда обрушился мост и перевозивший их автомобиль упал в реку", - заявил глава гражданской обороны округа Верхний Кохистан Ахсанул Хак.

По данным издания инцидент, произошел в пятницу вечером. Мост, находившийся в ветхом состоянии, не выдержал веса перегруженного автомобиля. Полиция и местные жители начали поиски тел погибших.

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