Власти Новой Зеландии предупредили о вспышке кори в стране

2 сентября 2019 09:17 (UTC+04:00)

Более 960 новых случаев заболевания корью зафиксированы в Новой Зеландии с марта по сентябрь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн, в настоящий момент страна столкнулась с самой масштабной вспышкой кори за последние два десятилетия. К понедельнику 2 сентября "зафиксированы 963 подтвержденных случая заболевания корью", - отметила она. В связи с осложнением эпидемиологической обстановки премьер призвала жителей страны пройти вакцинацию в специально открытых государственных центрах иммунизации.

По словам премьера, основным очагом заболевания является крупнейший мегаполис страны - Окленд, где на понедельник сообщают о 804 подтвержденных случаях заболевания. Как отметил представитель городской службы здравоохранения Уильям Рейнджер, в основном, среди пациентов городских инфекционных больниц - дети и молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет.

По данным национального Министерства здравоохранения, в ближайшие две недели медики ожидают увеличение количества заболевших, после чего вспышка кори достигнет своего пика.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Испанские ученые нашли мутацию, которая защищает от ВИЧ
Другие страны 31 августа 13:18
В США в центрах содержания мигрантов зафиксировали эпидемию свинки
США 30 августа 13:24
В Новой Зеландии суд отклонил апелляцию осужденного за публикацию видеозаписи терактов
Другие страны 27 августа 10:14
На Филиппинах число жертв лихорадки денге увеличилось до 807
Другие страны 20 августа 11:05
В ДР Конго зафиксировали новый случай распространения вируса Эбола
Другие страны 19 августа 15:22
Умерла стюардесса El Al, заразившаяся корью во время полета
Израиль 14 августа 09:41
Лента новостей
Нетаньяху встретился с премьер-министром Эфиопии
Израиль 09:52
Узбекистан и Кыргызстан открыли четыре новых КПП
Бизнес 09:46
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:44
Золото в Азербайджане подешевело
Экономика 09:41
Официальный курс маната к мировым валютам на 2 сентября
Экономика 09:32
Пожар на рынке в Кюрдемире потушен
Происшествия 09:15
В Азербайджане выросло число разводов в бездетных семьях (Эксклюзив)
Общество 09:10
В Гонконге 44 станции метро подверглись актам вандализма
Китай 08:49
Абэ заявил, что проведет перестановки в правительстве на следующей неделе
Другие страны 08:32