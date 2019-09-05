Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold

5 сентября 2019 10:48 (UTC+04:00)

Компания Samsung Electronics объявила о запуске нового смартфона Galaxy Fold со сгибающимся экраном, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

С 6 сентября модель будет доступна в Южной Корее, а позднее в ряде других стран мира, включая Францию, Германию, Сингапур, Великобританию, США. "С опцией 5G в некоторых странах потребители смогут получить доступ к будущему на самых быстрых доступных сетевых скоростях", - говорится в сообщении. Компания рассказывает, что Galaxy Fold был разработан для того, чтобы вдохновлять на новые впечатления: в сложенном виде можно удобно одной рукой получить доступ к основным элементам на дисплее обложки, а при открытии можно делать несколько задач одновременно, смотреть видео, играть в игры и многое другое.

Запуск данной модели был отложен весной этого года для изучения проблем с дисплеями. Samsung уточняла, что пользователи, тестировавшие устройство, сообщили компании о некоторых проблемах с экраном.
В конце февраля Samsung представила первый в мире смартфон со сгибающимся экраном - Galaxy Fold. Модель оснащена сгибающимся безрамочным экраном с диагональю 7,3 дюйма, благодаря которому смартфон способен складываться в компактное устройство.

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