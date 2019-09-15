В Японии намерены пересмотреть тарифы на вино и говядину из США

15 сентября 2019 09:40 (UTC+04:00)

Япония в случае подписания двустороннего торгового соглашения с США намерена снизить или полностью отменить пошлины на поставки американской говядины и вина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, речь идет об отмене тарифа на импорт вина из США в размере 15% за литр в течение 5-7 лет после вступления документа в силу. В результате затраты поставщиков снизятся и алкогольная продукция станет более конкурентоспособной на рынке Японии, где сейчас превалирует вино из стран ЕС и Латинской Америки. Оно перестало облагаться пошлинами после подписания соглашения о свободной торговле между Токио и Брюсселем и заключения соглашения о Транстихоокеанском партнерстве.

Также Япония планирует понизить тариф в размере 33,5% на американскую говядину до 9% к 2033 году. Американское мясо представлено в Японии в основном в нижней и средней ценовой категории и конкурирует с продукцией из Австралии.

Япония и США с апреля ведут торговые переговоры в новом формате. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле, и условия его заключения стали предметом острых противоречий внутри Японии, где против существенного снижения пошлин выступает влиятельное сельскохозяйственное лобби.

Тем не менее, как заявил президент США Дональд Трамп, Вашингтон и Токио могут заключить торговый пакт на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

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