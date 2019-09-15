Кениец Кипсанг установил мировой рекорд в полумарафоне

Кенийский бегун Джеффри Кипсанг обновил мировой рекорд в полумарафоне (21,1 км) в Копенгагене. Его результат составил 58 минут 1 секунда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) результат пока не ратифицировала. Предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Абрахаму Киптуму (58 минут 18 секунд), он установил его 28 октября 2018 года в испанской Валенсии.

Ради выступления в Копенгагене Кипсанг принял решение отказаться от выступления на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар), который пройдет с 27 сентября по 6 октября.

Кипсанг является серебряным призером чемпионата мира 2015 года в беге на 10000 метров. Кенийский бегун трижды становился победителем мирового первенства в полумарафоне. Полумарафон не является олимпийской дисциплиной.

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