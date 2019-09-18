Нейтрино ограничили вдвое

Эксперименты на установке KATRIN в немецком Карлсруэ помогли физикам из Троицка и их европейским коллегам удвоить точность замеров и наложить более строгие ограничения на массу нейтрино, самой легкой и неуловимой частицы. Она не превышает 1,1 электронвольт (эВ), пишут ученые в статье, опубликованной в онлайн-библиотеке arXiv.org, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полученные нами результаты оправдывают 18 лет усилий, которые мы потратили на разработку проекта KATRIN и его воплощение в жизнь. И это лишь первый результат, который показывает научному сообществу, что наша установка работает и получает достоверные данные", - заявил официальный представитель коллаборации KATRIN Гвидо Дрекслин.

Нейтрино представляют собой самые легкие и многочисленные элементарные частицы, которые взаимодействуют с окружающей материей только посредством гравитации и так называемых слабых взаимодействий. В середине прошлого века физики выяснили, что существует три "сорта" подобных частиц - тау, электронные и мюонные нейтрино и антинейтрино.

Чуть позже ученые обнаружили, что нейтрино разных видов умеют периодически превращаться друг в друга. Сам факт существования этого процесса, так называемых нейтринных осцилляций, указывает на то, что эти частицы обладают ненулевой массой, как раньше предполагали некоторые теоретики.

Физики уже несколько десятилетий наблюдают за этим процессом, пытаясь вычислить массу нейтрино по тому, как "охотно" разные типы этих частиц превращаются в два других их вида. Сделать это в силу крайне малой массы нейтрино пока не удалось.

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