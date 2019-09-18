Парламент Эквадора проголосовал за выход страны из Союза южноамериканских наций

Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Эквадора во вторник проголосовала за выход страны из Союза южноамериканских наций (УНАСУР), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, за решение, позволяющее правительству страны приступить к денонсации учредительного договора регионального блока, проголосовали 79 депутатов (при необходимых 70), 36 выступили против, четверо - воздержались. Выход страны из УНАСУР произойдет через шесть месяцев после окончания соответствующих процедур, как это предусмотрено учредительным документом. 11 марта Эквадор приостановил свое участие в деятельности организации.

Ранее о решении окончательно выйти из УНАСУР уже объявили Колумбия, Парагвай и Перу. Аргентина и Бразилия в апреле направили правительству Эквадора, являющемуся депозитарием договора, уведомление о своем выходе из блока, а Чили заявила о приостановке своего членства в объединении. В составе УНАСУР, созданного как региональное политическое и экономическое объединение государств Южной Америки в 2008 году, остаются Боливия, Венесуэла, Уругвай, Суринам и Гайана.

В марте президенты Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, Чили и Эквадора подписали соглашении о создании нового регионального блока - Форума для развития Южной Америки (ПРОСУР).

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