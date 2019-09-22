В Италии 23 сентября пройдет забастовка авиакомпании Alitalia

22 сентября 2019 22:46 (UTC+04:00)

Расписание авиарейсов в Италии в понедельник может быть серьезно изменено в связи с забастовками сотрудников компании Alitalia. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в аккаунте МИД РФ в сети Twitter, передает Trend cо ссылкой на ТАСС

"Общенациональная забастовка сотрудников итальянской авиакомпании Alitalia пройдет 23 сентября с 10:00 до 14:00 по местному времени. Аналогичная акция намечена на 9 октября, - отметили в министерстве. - Ожидаются значительные перемены в графике осуществления перелетов".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В итальянском городе предложили расплачиваться за парковку молитвой
Европа 14:11
Гол Лукаку помог "Интеру" обыграть "Милан" в матче чемпионата Италии по футболу
Спорт 02:58
Макрон и Конте обсудили проблему нелегальной миграции и ситуацию в Ливии
Европа 19 сентября 01:41
В Узбекистане вступила в строй современная фабрика, специализирующаяся на окраске суровых нитей
Бизнес 17 сентября 18:13
В Италии произошел взрыв и пожар на НПЗ компании Eni
В мире 17 сентября 11:23
Завершено восстановление 97% земель вдоль маршрута TAP
Энергетика 11 сентября 16:54
Лента новостей
Эр-Рияд хочет доказать причастность Тегерана к атакам с помощью данных GPS
Другие страны 23:23
В Иране заявили, что задержанный танкер Stena Impero будет отпущен в ближайшее время
Другие страны 23:12
Моди назвал Трампа великим американским президентом и настоящим другом Индии
Другие страны 23:00
Трамп заявил, что США и Индия проведут в ноябре военные учения
Другие страны 22:16
В США началась встреча Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ (ФОТО)
Политика 21:43
Трамп готов ознакомиться с планом Ирана по безопасности в Персидском заливе
США 21:41
Мы всегда чувствуем поддержку Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой - Мариана Василева
Общество 21:16
В Иране подтвердили, что скоро отпустят танкер Stena Impero
Политика 21:00
Несчастный случай с пассажиром вызвал серьезную задержку поездов в Париже
Европа 20:57