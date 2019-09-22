Эр-Рияд хочет доказать причастность Тегерана к атакам с помощью данных GPS

22 сентября 2019 23:23 (UTC+04:00)

Специалисты проводят экспертизу GPS (система глобального позиционирования) на месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов и ракет, посредством которых были совершены атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Цель заключается в том, чтобы установить точку пуска и курс дронов и ракет, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, эксперты надеются по GPS проследить курсы полета дронов и ракет до баз и пусковых площадок. В экспертизе обломков принимают участие специалисты из США, Франции и ООН. Данная экспертиза является составной частью следствия, призванного также установить серийные номера БПЛА и ракет.

Согласно публикации, США и Саудовская Аравия таким образом хотят получить неопровержимые доказательства причастности Ирана к атакам. Имеющиеся пока вещественные доказательства носят косвенный характер. А Вашингтону и Эр-Рияду требуется "застать с поличным" Тегеран, чтобы убедить своих союзников в обоснованности подозрений в адрес Исламской Республики.

В среду официальный представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики представил на пресс-конференции в Эр-Рияде фрагменты дронов и крылатых ракет, подтверждающие, по его словам, причастность Ирана к атакам. Как он сообщил, в диверсиях было использовано 18 беспилотных летательных аппаратов типа Delta Wing с усовершенствованной системой позиционирования и семь высокоточных крылатых ракет Ya Ali.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Иране заявили, что задержанный танкер Stena Impero будет отпущен в ближайшее время
Другие страны 23:12
Трамп готов ознакомиться с планом Ирана по безопасности в Персидском заливе
США 21:41
В Иране подтвердили, что скоро отпустят танкер Stena Impero
Политика 21:00
Военно-морские учения стран бассейна Красного моря начались в Саудовской Аравии
Арабские страны 20:07
Иран готов обсуждать с США постоянные соглашения, заявил Зариф
Политика 19:19
Помпео заявил, что США хотят мирного решения иранской проблемы
США 18:09
Лента новостей
В Иране заявили, что задержанный танкер Stena Impero будет отпущен в ближайшее время
Другие страны 23:12
Моди назвал Трампа великим американским президентом и настоящим другом Индии
Другие страны 23:00
В Италии 23 сентября пройдет забастовка авиакомпании Alitalia
Другие страны 22:46
Трамп заявил, что США и Индия проведут в ноябре военные учения
Другие страны 22:16
В США началась встреча Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ (ФОТО)
Политика 21:43
Трамп готов ознакомиться с планом Ирана по безопасности в Персидском заливе
США 21:41
Мы всегда чувствуем поддержку Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой - Мариана Василева
Общество 21:16
В Иране подтвердили, что скоро отпустят танкер Stena Impero
Политика 21:00
Несчастный случай с пассажиром вызвал серьезную задержку поездов в Париже
Европа 20:57