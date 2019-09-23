Глава МИД КНР: Китай будет сохранять общую стабильность при устранении противоречий с США

23 сентября 2019 07:14 (UTC+04:00)

Китайские власти намерены обеспечивать стабильность международной ситуации в процессе преодоления торгово-экономических противоречий с Соединенными Штатами. Об этом заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы урегулируем китайско-американские торгово-экономические трения на равноправной взаимовыгодной основе и приложим все возможные усилия к тому, чтобы отношения между КНР и США развивались за счет переговорного процесса и сотрудничества, на основе принципов обеспечения стабильности", - говорится в комментарии министра "Новая страница в эпоху великодержавной дипломатии с китайской спецификой", опубликованном на сайте центрального правительства по случаю приближающейся 70-летней годовщины образования КНР.

По словам Ван И, Китай успешно защищает свой суверенитет и национальную безопасность, за последние десятилетия, совершив большой прогресс в выстраивании внешнеполитических отношений с другими странами и "добившись прорыва в борьбе с имперским гегемонизмом и бойкотированием со стороны Соединенных Штатов, прочих западных стран".

Ван И также отметил, что Китай совершил огромный исторический рывок и усилил свои позиции на международной арене, в том числе при урегулировании иранской ядерной проблемы, ситуации в Сирии и Афганистане.

"Нам удалось совершить исторический рывок, повысив статус Китая на международной арене. Мы вносим важный вклад в решение ключевых проблем на Корейском полуострове, в Сирии и Афганистане, при урегулировании ядерной проблемы Ирана. Это признает все мировое сообщество", - говорится в комментарии министра.

По словам Ван И, Китай намерен объединить усилия с прочими странами в борьбе с климатическими изменениями, при защите глобальной кибербезопасности, в ходе решения проблем в области международного здравоохранения.

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