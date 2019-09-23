В Южной Корее в результате тайфуна "Тапа" погиб один человек

23 сентября 2019 08:44 (UTC+04:00)

Один человек погиб и не менее 26 пострадали в Республике Корея в результате тайфуна "Тапа", прошедшего на выходных над южными районами страны. Об этом сообщил в понедельник Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 23 сентября есть данные об одном погибшем и 26 пострадавших", - отмечается в сообщении. По данным штаба, 72-летняя женщина погибла в портовом городе Пусан в результате обрушения двухэтажного дома. В городе Мокпхо провинции Чолла-Намдо серьезные травмы получила 55-летняя женщина, на которую из-за сильного ветра обрушилась облицовка стены одной из местных церквей. Еще 25 человек получили легкие ранения.

По всей стране 60 участков дорог были затоплены, повреждены 70 светофоров и дорожных указателей. На острове Чеджудо, в провинциях Чолла-Пукто и Кёнсан-Намдо затоплены или сильно повреждены восемь домов. В разных районах страны периодически отмечались перебои с электричеством и водоснабжением.

В аэропорту Чеджудо в субботу и воскресенье были отменены или задержаны 400 рейсов, что затронуло примерно 30 тыс. пассажиров. 23 сентября работа аэропорта восстановлена практически полностью. Власти продолжают оценивать масштабы ущерба и ведут работу по ликвидации последствий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Южной Кореи призвала США и КНДР разработать дорожную карту денуклеаризации
Другие страны 08:08
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку вольфрамовых электродов
Тендеры 20 сентября 10:21
Ураган "Джерри" в Атлантике усилился до второй категории
В мире 20 сентября 07:50
В Атлантике тропический шторм "Джерри" усилился до урагана
США 19 сентября 20:03
Дипломаты Южной Кореи и США обсудят ситуацию вокруг КНДР
Другие страны 19 сентября 08:55
Ураган "Лорена" сформировался у берегов Мексики
Другие страны 19 сентября 08:29
Лента новостей
Из Грузии в Казахстан привлечено свыше $70 млн инвестиций (Эксклюзив)
Финансы 10:15
В Баку проходит конференция Международной ассоциации по оценке качества образования
Общество 10:10
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан - одна из первых стран на постсоветском пространстве, применившая современную систему оценивания
Политика 10:08
Расходы Азербайджана в ненефтяном секторе в 2024 году сократятся почти на 10%
Финансы 10:00
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 09:57
Вице-президент Азиатского банка развития подтверждает приверженность развитию Узбекистана
Бизнес 09:56
Официальный курс маната к мировым валютам на 23 сентября
Финансы 09:50
В Товузском и Тертерском районах Азербайджана будут перебои с подачей газа (ФОТО)
Общество 09:49
Госкомтаможня Азербайджана провела очередной экзамен для сотрудников компаний
Бизнес 09:39