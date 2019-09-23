В Южной Корее в результате тайфуна "Тапа" погиб один человек

Один человек погиб и не менее 26 пострадали в Республике Корея в результате тайфуна "Тапа", прошедшего на выходных над южными районами страны. Об этом сообщил в понедельник Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 23 сентября есть данные об одном погибшем и 26 пострадавших", - отмечается в сообщении. По данным штаба, 72-летняя женщина погибла в портовом городе Пусан в результате обрушения двухэтажного дома. В городе Мокпхо провинции Чолла-Намдо серьезные травмы получила 55-летняя женщина, на которую из-за сильного ветра обрушилась облицовка стены одной из местных церквей. Еще 25 человек получили легкие ранения.

По всей стране 60 участков дорог были затоплены, повреждены 70 светофоров и дорожных указателей. На острове Чеджудо, в провинциях Чолла-Пукто и Кёнсан-Намдо затоплены или сильно повреждены восемь домов. В разных районах страны периодически отмечались перебои с электричеством и водоснабжением.

В аэропорту Чеджудо в субботу и воскресенье были отменены или задержаны 400 рейсов, что затронуло примерно 30 тыс. пассажиров. 23 сентября работа аэропорта восстановлена практически полностью. Власти продолжают оценивать масштабы ущерба и ведут работу по ликвидации последствий.

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