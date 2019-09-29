Голландка Хассан выиграла в беге на 10000 м на чемпионате мира по легкой атлетике

29 сентября 2019 08:06 (UTC+04:00)

Сифан Хассан из Нидерландов стала чемпионкой мира по легкой атлетике в беге на 10000 м на турнире, который проходит в Дохе, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она преодолела дистанцию за 30 минут 17,6 секунды. Второй стала эфиопская спортсменка Летесенбет Гидей (30.21,2), третьей - кенийка Агнес Йебет Тироп (30.25,2). Россиянки не приняли участия в этой дисциплине. Россиянки не приняли участия в этой дисциплине. Хассан показала лучший результат сезона в мире, Гидей и Тироп установили личные рекорды.

Хассан также является бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 5000 м (2017), серебряным и бронзовым призером чемпионата мира в помещении (3000 м и 1500 м соответственно), двукратной чемпионкой Европы.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

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