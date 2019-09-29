В день президентских выборов в Афганистане 32 человека погибли при атаках боевиков

29 сентября 2019 08:15 (UTC+04:00)

По меньшей мере 32 человека погибли, еще 123 получили ранения в результате 113 нападений боевиков, которые были совершены в день проведения президентских выборов в Афганистане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, движение "Талибан" взяло на себя ответственность за 64 атаки, организаторы 59 нападений пока неизвестны.

В субботу в Афганистане прошли четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы. Основными соперниками в гонке считаются действующий президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла. Их потенциальными конкурентами могут стать бывший глава Национальной дирекции по безопасности Рахматулла Набиль, экс-лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр и бывший посол Афганистана в Лондоне Ахмад Вали Масуд.

Избирательный процесс проходит в условиях постоянных угроз безопасности со стороны радикалов. Представители движения "Талибан", не признающие легитимность афганского правительства, в преддверии выборов объявили о намерении сорвать голосование и призвали граждан не идти на избирательные участки.

Предварительные результаты голосования ожидаются 19 октября, окончательные - 7 ноября. В случае необходимости второй тур может состояться 23 ноября 2019 года.

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