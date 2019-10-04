Потери армии Мали в пограничном инциденте выросли до 38 погибших

4 октября 2019 04:10 (UTC+04:00)

Потери армии Мали в столкновениях с боевиками три дня назад на границе с Буркина-Фасо выросли до 38 погибших, сообщил министр обороны Ибрахим Дахиру Дембеле, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 25 погибших и 60 пропавших без вести.

"К несчастью, сегодня (в четверг) после окончательного подсчета мы похоронили 38 тел", - цитирует заявление министра агентство Франс Пресс.
Боевики в понедельник напали на два военных лагеря в населенных пунктах Булкесси и Мондоро недалеко от границы с Буркина-Фасо. Вечером во вторник армия сумела взять под контроль лагерь в Булкесси и отбить нападение.

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