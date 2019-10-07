Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве стал чище

7 октября 2019 03:02 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин во время отдыха в Сибири отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы в Москве воздух был таким же, как в сибирской тайге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министр обороны Сергей Шойгу, в компании которого проводил время в лесу глава государства, выкопал куст брусники, свидетельствуют распространенные видеокадры.

Путин пошутил, что этот куст Шойгу посадит у себя на даче - но министр ответил, что для растения нужен другой климат.
"Воздух такой надо делать, воду такую надо делать", - сказал Шойгу.

Еще один участник прогулки поинтересовался, можно ли сделать такой воздух в Москве. "Это не ко мне, это к президенту", - переадресовал министр. "Надо стремиться, во всяком случае", - ответил Путин.

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