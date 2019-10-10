США рассматривают возможность валютного соглашения с Китаем

10 октября 2019 06:40 (UTC+04:00)

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем в рамках частичной торговой сделки, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что условия договора были согласованы ранее в этом году, однако затем переговоры были прерваны. В Белом доме рассчитывают на то, что после заключения такого соглашения США и Китай смогут продолжить переговоры по таким ключевым вопросам как интеллектуальная собственность и принудительная передача технологий.

13-й раунд торговых переговоров между США и Китаем начнется в Вашингтоне 10 октября. Согласно заявлению Белого дома, стороны обсудят вопросы "принудительной передачи технологий, прав на интеллектуальную собственность, сферы услуг, нетарифных ограничений, сельского хозяйства".

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры, последний, 12-й, раунд которых прошел в Шанхае 30-31 июля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США пообещали падение цен на нефть
Другие страны 08:00
США планируют разрешить некоторым американским фирмам торговать с Huawei
Другие страны 07:25
Запуск прибора изучения ионосферы перенесли на 24 часа
Другие страны 06:10
Сандерс заявил, что проблемы со здоровьем не помешают его предвыборной кампании
США 04:12
Постпред Турции в письме СБ ООН объяснил операцию в Сирии борьбой с терроризмом
Турция 03:15
США и Китай не достигли успеха на торговых переговорах
Другие страны 03:12
Лента новостей
В США пообещали падение цен на нефть
Другие страны 08:00
США планируют разрешить некоторым американским фирмам торговать с Huawei
Другие страны 07:25
В Эквадоре из тюрьмы сбежали несколько десятков заключенных
Другие страны 07:00
Запуск прибора изучения ионосферы перенесли на 24 часа
Другие страны 06:10
Шойгу может посетить КНДР в октябре
Россия 05:55
Директор-распорядитель МВФ выразила обеспокоенность неопределенностью в мировой экономике
Другие страны 05:15
Турецкие войска продолжают продвижение в Сирии
Турция 05:01
Лидеры Катара и Турции обсудили укрепление отношений на фоне операции в САР
Другие страны 04:45
Сандерс заявил, что проблемы со здоровьем не помешают его предвыборной кампании
США 04:12