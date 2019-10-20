Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

20 октября 2019 05:13 (UTC+04:00)

Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспересадочным авиарейсом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, свидетельствуют данные на FlightAware.

Общее время полета составило 19 часов 14 минут. Воздушное судно преодолело тысяч 309 километров и приземлилось с опозданием в 37 минут.

Ранее самым долгим беспересадочным авиарейсом считался перелет из Ньюарка в Сингапур. Его продолжительность составила 18 часов 50 минут.

Первый некоммерческий беспосадочный полет вокруг земного шара в 1986 году совершил "Вояджер". Самолет находился в воздухе без дозаправки 9 дней, 3 минуты и 44 секунды.

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