США доставили на орбиту новые компактные спутники с помощью космоплана X-37B

28 октября 2019 02:33 (UTC+04:00)

ВВС США доставили на орбиту новые компактные спутники в рамках миссии экспериментального беспилотного космоплана X-37B. Сообщение об этом было опубликовано в воскресенье на официальном сайте ВВС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Успешно приземлившись сегодня, X-37B выполнил самый продолжительный на сегодняшний день полет и успешно справился со всеми поставленными задачами, - заявил представитель ВВС США Рэнди Уолден. - В рамках этой миссии среди прочего были проведены эксперименты в исследовательской лаборатории военно-воздушных сил, а также была осуществлена доставка небольших спутников".

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней. По сообщениям ВВС США, следующий (шестой) запуск этого беспилотного аппарата планируется на 2020 год.

Корпорация Boeing приступила к созданию X-37B в 1999 году под эгидой NASA и произвела, как пишет Space.com, по меньшей мере два таких аппарата. В 2004 году программу засекретили и передали в ведение ВВС. Согласно информации, распространенной Пентагоном, космоплан предназначен для функционирования на высотах от 200 до 750 км, способен быстро менять орбиты и маневрировать.

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