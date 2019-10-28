Мэр Тбилиси Каладзе пока не намерен баллотироваться на второй срок

28 октября 2019 03:41 (UTC+04:00)

Самый рейтинговый политик Грузии, мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал, что на данный момент не планирует баллотироваться на второй срок градоначальника из-за тяжелого графика и сложных условий работы, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Каладзе – известный бывший грузинский футболист. После прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году он занял пост министра энергетики, а по итогам выборов в органы местного самоуправления в 2017 году стал мэром Тбилиси. Он также является генеральным секретарем партии "Грузинская мечта". Согласно данным исследований Национального демократического института (NDI) в разное время 2019 года, Каладзе занимает первое место среди самых рейтинговых и успешных политиков.

"Если спросить меня сегодня, то нет, не собираюсь (баллотироваться на второй срок – ред). Настолько в сложных условиях мне приходится работать, что у меня сливаются день и ночь. Это очень тяжело. Если желаешь действительно делать дело, то надо работать в том режиме, в котором находится мэр и все его сотрудники. По-другому невозможно. У меня есть семья, дети… мне очень трудно, но я хорошо понимаю свою ответственность и обязанности. Следовательно, у меня есть амбиции, чтобы по истечению своих обязанностей Тбилиси был особенным городом", - заявил Каладзе в эфире телекомпании "Имеди".
Следующие выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии в 2021 году.

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