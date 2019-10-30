Неизвестные открыли огонь по гостям детского праздника в Мехико

30 октября 2019 22:22 (UTC+04:00)

Два человека погибли и еще 10 получили ранения при нападении неизвестных преступников в районе Истапалапа в Мехико, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, бандиты открыли огонь по гостям детского праздника, после чего скрылись.

В числе пострадавших оказались четверо детей, один из них получил ранение в голову. Все они были доставлены в городские больницы, сведений об их состоянии обнародовано не было. Власти приступили к расследованию обстоятельств нападения.

Глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум 17 сентября заявила, что новая администрация города за девять месяцев работы смогла добиться снижения числа умышленных убийств на 34%. В то же время она признала, что для улучшения ситуации в сфере безопасности еще очень многое предстоит сделать.

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