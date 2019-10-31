Twitter решил запретить всю политическую рекламу

31 октября 2019 03:13 (UTC+04:00)

Twitter решил запретить всю политическую рекламу на своей платформе, заявил основатель социальной сети Джек Дорси, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что охват политических заявлений должен зарабатываться, а не покупаться", - написал он в своем аккаунте.

Политику начнут применять с 22 ноября, чтобы у текущих рекламодателей был период уведомления до того, как это изменение вступит в силу, добавил он.

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