В работе Snapchat произошел сбой

Нарушения в работе мобильного сервиса обмена сообщениями Snapchat наблюдаются во вторник по всему миру. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных приложений и интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проблемы в работе Snapchat наблюдаются с 21:30 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении. Чаще всего жалобы поступают из Великобритании, Франции и США.

По данным Downdetector, основная часть пользователей (91%) жалуется на проблемы с получением сообщений и обновлением данных. Еще 8% не могут отправить сообщение.

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