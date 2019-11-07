Четверо судей погибли при нападении талибов в Афганистане

7 ноября 2019 15:41 (UTC+04:00)

Четверо судей провинции Пактия погибли при нападении боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Логар на востоке Афганистана. Как передает передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News.

По данным телеканала, чиновники направлялись из Пактии в Кабул. На обратном пути в районе Мохаммад Ага на их автомобиль напали вооруженные люди. Полиция утверждает, что нападение совершило движение "Талибан", однако ни одна группировка не взяла за него ответственность.

При этом по данным телеканала 1TV, судей было трое.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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