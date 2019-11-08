Ученые провели первую генетическую "перепись" жителей Древнего Рима

8 ноября 2019 02:14 (UTC+04:00)

Генетическая перепись древних римлян показала, что в эпоху становления Римской империи город населяли в основном выходцы из Ближнего Востока и Греции, а не коренные италики или западноевропейские варвары. Результаты исследования генетиков из США и Италии опубликованы в журнале Science, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нас сильно удивило, как быстро менялся генетический "портрет" жителей Рима, что отражало то, как развивались отношения между городом и его союзниками. Еще нас поразило то, насколько космополитичным было его население. Даже во времена античности в нем перемешивались самые разные культуры и популяции", - заявил Джонатан Притчард из Стэнфордского университета (США), чьи слова приводит пресс-служба вуза.

По текущим представлениям историков, Рим был основан примерно в восьмом столетии до нашей эры представителями италийских племен, живших на территории Лация. До второго века до нашей эры Древний Рим был относительно небольшим и скромным по силам государством, которое соперничало за региональное господство с древнегреческими городами-колониями на юге Италии и с Карфагеном на севере Африки и юге Испании.

К первому веку нашей эры Римская республика превратилась в огромную империю благодаря завоеваниям и реформам Мария, Цезаря, Помпея и прочих великих полководцев, консулов и диктаторов. Присоединение новых территорий спровоцировало массовые миграции, в ходе которых огромные потоки людей, в основном рабов и ремесленников, двинулись в Рим, чьи границы стремительно расширялись в ту эпоху.

Притчард и его коллеги, анализируя обрывки ДНК, извлеченные из костей 127 жителей Рима, населявших город в самые разные эпохи его существования, начиная с мезолита и заканчивая серединой XIX века, подтвердили, что эти миграции действительно преобразили облик города во всех смыслах этого слова.

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