Курение электронных сигарет связали с риском заболеваний сердечно-сосудистой системы

Обзор доклинических и клинических исследований о влиянии электронных сигарет на на сердечно-сосудистую систему человека показал, что это вовсе не безвредная альтернатива табаку. В частности, ученые выяснили, что вейпинг может вызывать развитие широкой гаммы патологии как сердечно-сосудистой, так и нервной системы. Обзор опубликовал научный журнал Cardiovascular Research, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все проводимые научные исследования по загрязнению окружающей среды и, в частности, воздуха, показывают, что сверхмелкие твердые частицы (в диапазоне 2,5 микрон), проникают в кровеносную систему человека и поражают, в первую очередь, ткани сердца, - уверяет один из авторов исследования, профессор Университета штата Огайо Лорен Уолд. - В таком же ключе действуют и продукты распада электронных сигарет и устройств для вейпинга. Кроме того, в состав смесей входят ароматизаторы и соли различных металлов, которые также негативно влияют на сосуды основных органов человека".

Помимо негативного действия микрочастиц авторы работы указывают и на известный уже давно вред, который сосудам человека может причинить никотин. Главная опасность - повышение артериального давления, из-за которого возникают все поражения сердечно-сосудистой системы. Воздействие никотина ведет к нарушению ритма сердечной деятельности и образованию тромбов, приводящих к эмболии (закупорке) сосудов. Непосредственно микрочастицы, содержащиеся в смесях и в е-сигаретах, приводят к уплотнению стенок сосудов и стойким воспалительным процессам в их оболочках, отмечается в исследовании.

Другим вредным фактором ученые называют ароматические вещества, которые используются в устройствах для вейпинга. Ученые недостаточно исследовали то, как они действуют на стенки сосудов, поскольку во многих случаях производители не раскрывают их состава.

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