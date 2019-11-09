Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву

9 ноября 2019 01:16 (UTC+04:00)

Федеральный суд Куритибы постановил в пятницу освободить из-под стражи экс-президента Бразилии Луиса Игнасиу Лулу да Силву, отбывающего наказание по обвинениям в коррупции и отмывании денег, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ввиду отсутствия оснований для продолжения исполнения уголовного наказания и лишения свободы оно должно быть прекращено", - говорится в сообщении суда.

Ранее Верховный суд страны изменил нормы уголовно-процессуального кодекса, предусматривающие арест после проигрыша дела во второй инстанции.

Лула да Силва был осужден в суде первой инстанции действующим министром юстиции Сержиу Мору, после чего проиграл апелляцию в Федеральном окружном суде 4-го округа и с апреля 2018 года отбывал наказание в виде восьми лет и десяти месяцев лишения свободы за коррупцию и отмывание денег.

По мнению адвокатов, решение Верховного суда "подтверждает, что бывший президент несправедливо удерживался в заключении 579 дней". Защитники экс-президента подчёркивают, что "Лула не совершал никаких противоправных действий и является жертвой закона, который может быть использован в целях политического преследования".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Экс-президент Бразилии может выйти на свободу через несколько часов
Другие страны 00:11
Беларусь ограничила ввоз свинины из региона Бразилии из-за чумы свиней
Беларусь 8 ноября 12:02
Бразильские власти введут в столицу войска для охраны саммита БРИКС
Другие страны 8 ноября 08:01
Двое подростков ранены в результате нападения на школу в Бразилии
Другие страны 7 ноября 23:39
Следующее заседание стран Группы Лимы состоится 8 ноября в Бразилии
Другие страны 7 ноября 22:48
В Бразилии сняли запрет на выращивание сахарного тростника в Амазонии
Другие страны 7 ноября 15:47
Лента новостей
В Австралии более 30 человек пострадали в результате лесных пожаров
В мире 01:54
Хулуси Акар принял спецпредставителя США по Сирии
Турция 01:36
Фон дер Ляйен считает, что Brexit не стал началом развала ЕС
Европа 01:00
Партия Курца 11 ноября определит партнера для переговоров по формированию кабмина Австрии
Европа 00:43
Вынесенные матчи регулярного чемпионата НХЛ в следующем году пройдут в Праге и Хельсинки
Спорт 00:27
Экс-президент Бразилии может выйти на свободу через несколько часов
Другие страны 00:11
Сегодня в Азербайджане отмечают День Государственного флага
Политика 00:01
Наш флаг – это источник нашей национальной гордости
Политика 8 ноября 23:59
Будущая глава Еврокомиссии считает, что Европа должна научиться "говорить языком силы"
Европа 8 ноября 23:49