Власти Боливии не будут привлекать военных к обеспечению порядка на фоне протестов

Правительство Боливии не собирается привлекать военных к обеспечению порядка в городах, где проходят протесты против переизбрания президента Эво Моралеса на новый срок. Об этом сообщил в пятницу министр обороны Хавьер Савалета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Эво Моралес и наше правительство дали строгое указание Вооруженным силам республики, чтобы они ни при каких условиях не размещали военных в городах и не проводили спецопераций на улицах", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

Министр признал, что "некоторые боливийские полицейские устроили мятеж". "Но мы уверены, что полиция продолжит выполнять свои конституционные обязанности, которые состоят в защите граждан", - добавил он.

Ранее боливийские газеты сообщили, что несколько полицейских подразделений в городах Санта-Крус, Кочабамба и столице страны Сукре присоединились к акциям протеста против переизбрания Моралеса.

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