Сербия, Северная Македония и Албания утвердили принципы общего рынка

10 ноября 2019 14:51 (UTC+04:00)

Сербия, Албания и Северная Македония договорились о принципах общего экономического пространства в регионе западных Балкан, которые они утвердили специальной декларацией, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Встреча премьера Северной Македонии Зорана Заева, главы кабмина Албании Эди Рамы и сербского президента Александра Вучича проходит в городе Охрид 9 — 10 ноября. Вучич в середине октября принимал Заева и Раму во втором по величине городе Сербии – Нови-Сад. Цель встречи, по его словам - "чтобы до 2021 года границы наших стран люди проходили только по идентификационным личным картам" (внутренним паспортам – Прим. ред.).

Президент и премьеры обсуждали упрощенный товарообмен, устранение таможенных барьеров и совместный рынок труда, что также определено в совместной декларации.
"Заев, Вучич и Рама в преддверии форума лидеров стран Западных Балкан, которая пройдет в воскресенье, 10 ноября, провели встречу втроем, на которой утвердили декларацию со списком приоритетов и мер для улучшения регионального сотрудничества. Данная декларация рассматривалась с их первой встречи в Нови-Саде", - сообщило правительство Северной Македонии. Отмечается, что конечной целью совместного экономического пространства на Западных Балканах является вступление всех его стран-участников в ЕС.

В воскресенье к Заеву, Вучичу и Раме на пленарном заседании присоединятся глава совета министров Боснии и Герцеговины Денис Звиздич, министр экономики Черногории Драгица Секулич, представители ЕС, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Совета по региональному сотрудничеству.
Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи отказался от участия в форуме и заявил, что "целью Приштины является вступление в НАТО и ЕС, которое не может быть заменено никакой региональной инициативой".

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