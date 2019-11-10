Грета Тунберг сообщила о публикации нового издания ее сборника

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что 11 ноября на прилавках американских книжных магазинов появится новое издание ее книги "Каждый может изменить ситуацию", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В понедельник моя книга будет опубликована в Соединенных Штатах, - написала она на своей странице в Instagram. - Это обновленное издание, которое включает еще больше записей речей Греты Тунберг".

Экологическая активистка также отметила, что публикация книги в других странах и на других языках ожидается в скором времени. Все средства, полученные от продажи произведения, Тунберг планирует потратить на благотворительность.

В июне 2019 года вышел сборник речей активистки на английском языке, позднее была опубликована версия на немецком.

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