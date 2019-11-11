Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку

Вооруженные силы Боливии призвали президента Эво Моралеса уйти в отставку для обеспечения стабильности в стране, сообщил Рейтер, передает Trend со ссылкой на ссылкой на РИА Новости.

Как пишет газета Pagina 7 со ссылкой на аргентинские ВВС, в это же время самолет главы Боливии запросил план полета по территории Аргентины. По информации издания, борт Моралеса вылетел из международного аэропорта Эль-Альто.

Ранее Моралес объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов.

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