Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку

11 ноября 2019 00:42 (UTC+04:00)

Вооруженные силы Боливии призвали президента Эво Моралеса уйти в отставку для обеспечения стабильности в стране, сообщил Рейтер, передает Trend со ссылкой на ссылкой на РИА Новости.

Как пишет газета Pagina 7 со ссылкой на аргентинские ВВС, в это же время самолет главы Боливии запросил план полета по территории Аргентины. По информации издания, борт Моралеса вылетел из международного аэропорта Эль-Альто.

Ранее Моралес объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке из-за протестов
Другие страны 01:06
Крупнейший профсоюз Боливии призывает Моралеса уйти с поста президента
Другие страны 00:01
Испания приветствовала решение Моралеса о проведении новых выборов
Другие страны 10 ноября 21:35
Президент Боливии заявил, что не покинет пост до завершения его срока
Другие страны 10 ноября 20:21
Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства на фоне протестов
Другие страны 10 ноября 16:12
Военные Боливии не будут подавлять протесты против президента страны
Другие страны 10 ноября 08:09
Лента новостей
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке из-за протестов
Другие страны 01:06
Экс-постпред США назвала бывших сотрудников Белого дома, действовавших против Трампа
США 01:03
Первые данные экзитполов опубликованы после выборов президента Румынии
В мире 00:17
Крупнейший профсоюз Боливии призывает Моралеса уйти с поста президента
Другие страны 00:01
В Испании завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах
Европа 10 ноября 23:44
В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 10 ноября 23:31
В Турции зафиксированы два землетрясения
Турция 10 ноября 23:01
"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии по футболу
Спорт 10 ноября 22:45
США намерены охотиться за преемником аль-Багдади
США 10 ноября 22:23