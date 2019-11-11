В Японии Microsoft повысила продуктивность труда на 40% при четырехдневной рабочей неделе

11 ноября 2019 22:30 (UTC+04:00)

Японский филиал американской корпорации Microsoft провел эксперимент с переходом на четырехдневную рабочую неделю. В ходе него выяснилось, что, несмотря на сокращение времени работы, производительность труда значительно вырастает. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета Asahi.

В августе этого года компания перевела около 2,3 тыc. своих сотрудников на новый график, при котором каждая пятница входила в счет оплачиваемого отпуска. Работников в течение того месяца также просили чаще общаться через онлайн-чаты в мессенджерах, а не устраивать личные встречи. В случае крайней необходимости переговоры предлагалось вести не более 30 минут и приглашать на них максимум пять человек.

По итогам эксперимента выяснилось, что рост объемов продаж на одного работника составил почти 40%. При этом потребление электроэнергии в офисе понизилось на 23%, а объем использования бумаги для печати и копирования сократился наполовину.

Согласно данным опроса, около 92% сотрудников положительно оценили переход на четырехдневную рабочую неделю и отметили общее снижение уровня стресса. Тем не менее, во время эксперимента не отмечалось количество сверхурочных, но в Microsoft уверяют, что никаких серьезных переработок за август зафиксировано не было.

Японский филиал не намерен вводить четырехдневную рабочую неделю на постоянной основе, но готов продолжать с ней экспериментировать.

По данным статистики, почасовая производительность труда в Японии составляет около $47. Этот показатель рассчитывается на основе данных ВВП и средней продолжительности трудового дня с учетом переработок. В результате она занимает лишь 20-ое из 36 мест среди стран Организации экономического сотрудничества и развития, что говорит о неэффективном распределении рабочего времени.

Вместе с тем, в последние годы правительство премьер-министра Синдзо Абэ старается уделять большое внимание проблемам переработок и стимулированию повышения уровня эффективности труда. Так, во многих госучреждениях и фирмах стали делать дни без сверхурочных, когда все должны покинуть свое рабочее место ровно с окончанием рабочего дня.

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