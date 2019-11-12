Чехия до конца года купит 12 боевых вертолетов в США

Чехия до конца текущего года подпишет с США контракт на покупку 12 боевых вертолетов для национальных ВВС. Об этом сообщил во вторник журналистам министр обороны республики Лубомир Метнар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Контракт стоимостью 14,6 млрд крон (около $700 млн) на покупку 12 вертолетов должен быть подписан до конца 2019 года. Военно-воздушные силы Чехии получат вертолеты в 2023 году".

По словам главы военного ведомства, речь идет о восьми многоцелевых вертолетах UH-1 Venom и четырех ударных AH-1 Viper.

Поступившее в Прагу из Вашингтона предложение предусматривает поставку вертолетов с установленными на них оружейными системами и полным техническим оснащением. Кроме того, оно включает обучение экипажей и сервисное обслуживание машин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.