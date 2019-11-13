В Мьянме при взрыве гранаты погибли трое полицейских и мирный житель

13 ноября 2019 08:41 (UTC+04:00)

Четыре человека, в том числе трое полицейских, погибли, 10 пострадали в результате взрыва гранаты во время фестиваля, организованного в штате Карен в Мьянме по случаю окончания сезона дождей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам члена местной благотворительной группы, проезжавший на мотоцикле бросил гранату в полицейский патруль, после чего скрылся. Он рассказал, что инцидент произошел у входа на рынок в городе Кьон-Доу, где проводилось мероприятие. "Впервые такое произошло в нашем мирном городе. Там было много людей из близлежащих деревень, которые приехали праздновать с нами", - добавил собеседник издания.

Других подробностей происшествия газета не приводит.

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