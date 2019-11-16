Моралес уверен, что США хотели отправить его в Гуантанамо, сообщили СМИ

16 ноября 2019 02:03 (UTC+04:00)

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что США предлагали предоставить ему самолет, на котором он смог бы покинуть Боливию, но который, по его мнению, направился бы в тюрьму Гуантанамо, передает Trend со ссылкой на агентство Reuters.

"США позвонили министру иностранных дел и предложили направить нам самолет, чтобы доставить нас, куда мы пожелаем. Я был уверен в том, что этим местом стало бы Гуантанамо", - сообщил Моралес.

На состоявшихся 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.

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