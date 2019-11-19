Абэ разделил первое место с Таро Кацурой по времени пребывания на посту премьера Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ разделил первое место по длительности пребывания на посту главы японского правительства за всю историю страны с Таро Кацурой, который возглавлял кабмин в начале прошлого века. Во вторник наступил 2886-ой день Абэ на посту премьер-министра Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Действующий глава японского правительства в конце августа уже занял первое место по длительности нахождения на своем посту в период после Второй мировой войны. Теперь 20 ноября Синдзо Абэ станет абсолютным рекордсменом по этому показателю за всю историю Японии.

В прошлом году Абэ был вновь переизбран председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) на третий срок, который, согласно партийному уставу, должен стать последним. Таким образом, он получил возможность возглавлять правительство вплоть до 2021 года.

Первый премьерский срок Абэ длился с 26 сентября 2006 года по 26 сентября 2007 года. Во второй раз он возглавил правительство в декабре 2012 года после убедительной победы ЛДП на всеобщих выборах. Его сторонники неоднократно выступали с требованием дать главе правительства больше времени для проведения экономических реформ, а также летней Олимпиады 2020 года в Токио.

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