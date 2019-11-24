Президент Колумбии заявил, что общенациональный диалог начнется 24 ноября

24 ноября 2019 05:56 (UTC+04:00)

Президент Колумбии Иван Дуке в субботу заявил, что общенациональный диалог, на котором будут обсуждаться пути решения социальных проблем страны, начнется в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"24 ноября с избранными по всей стране мэрами и губернаторами мы начнем общенациональный диалог", - написал он в Twitter.

Глава Колумбии добавил, что в течение следующей недели к диалогу присоединятся "различные социальные секторы".

В четверг по всей Колумбии прошли манифестации и акции протеста. Граждане выразили свое недовольство в отношении социальной и экономической политики страны. Для обеспечения порядка правительство решило закрыть все сухопутные и речные границы до утра пятницы. По данным МВД, в забастовке приняли участие 207 тыс. человек по всей стране.

В некоторых городах мирные акции переросли в столкновения с полицией, которой пришлось применить водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Власти отдельных населенных пунктов приняли решение ввести комендантский час. В пятницу министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что в столкновениях с правоохранительными органами погибли три человека, 273 получили ранения.

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