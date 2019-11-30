В Рио-де-Жанейро мужчина взял в заложники пять человек в баре

30 ноября 2019 01:08 (UTC+04:00)

Вооруженный преступник в пятницу захватил пятерых человек в заложники в баре в центре Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает портал G1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На место происшествия прибыл спецназ. Улица, на которой находится заведение, перекрыта. Ведутся переговоры об освобождении заложников, выясняются мотивы преступника. Информации о пострадавших нет.

По предварительным данным, злоумышленник вооружен ножом и, предположительно, бутылкой с зажигательной смесью.

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