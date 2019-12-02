В КНДР строят дополнительные площадки для пусков ракет

2 декабря 2019 09:00 (UTC+04:00)

Военные КНДР с лета нынешнего года построили по всей стране несколько десятков дополнительных бетонных площадок, с которых можно с мобильных установок производить пуски ракет различных типов, включая межконтинентальные. Их размеры в длину и ширину составляют несколько десятков метров, сообщает в понедельник японская газета Asahi со ссылкой на американские и южнокорейские источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Запуск с обычной почвы может привести к поломке мобильной установки и изменению траектории полета ракеты. Поэтому в КНДР предпочитают использовать для этого заранее подготовленные прочные площадки. Их число наращивают также для того, чтобы затруднить определение места очередного ракетного пуска.

В КНДР в ноябре 2017 года была испытана межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" предполагаемой дальностью более 12 тыс. км, которая способна поразить цель на территории США. С тех пор Пхеньян ни разу не запускал ракеты с такими характеристиками, чтобы, как полагают, не накалять атмосферу на переговорах с Вашингтоном. В 2019 году на них не наблюдается особого прогресса, неудачей завершилась состоявшаяся в феврале в Ханое вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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