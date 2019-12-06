В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых

6 декабря 2019 08:12 (UTC+04:00)

Десять пациентов реабилитационного центра для наркозависимых, похищенных в среду вооруженными людьми, все еще не могут найти, ещё 13 человек без обуви и одежды обнаружили в четверг, сообщил генеральный прокурор штата Гуанахуато в центральной Мексике, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Местоположение по меньшей мере десяти человек из числа пациентов рехаба в Сан-Хуан-де-Ретана, Ирапуато, похищенных в среду ночью, до сих пор не известно", - сообщил прокурор Карлос Самаррипа-Агирре.

Еще 13 человек из числа похищенных нашли на улицах Ирапуато. Молодые люди, которых выбросили на улицы босыми и в нижнем белье, рассказали, что похитители пытались узнать у них о распространении наркотиков.

По информации правозащитников, в Мексике растет число похищений – в 2019 году в среднем каждый день похищали пять человек.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33 тысячах (в 2017-м - 31,2 тысячи).

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