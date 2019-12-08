В ЮАР четыре горняка погибли при обвале на золотодобывающей шахте

Четыре шахтера погибли в результате обвала, произошедшего из-за сейсмической активности, на золотодобывающей шахте около южноафриканского города Оркни. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный портал News24.

Инцидент произошел на шахте в пятницу днем. В результате обвала на шахте оказались заблокированы пять человек. В результате спасательной операции одного шахтера удалось спасти. Он был доставлен в местную больницу, сейчас его состояние оценивается как серьезное, но стабильное.

Тела троих погибших спасатели достали в субботу, в ночь на воскресенье на поверхность было поднято тело еще одного шахтера.

По данным министерства полезных ископаемых ЮАР, в прошлом году на шахтах в стране погиб 81 человек.

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