В ЮАР четыре горняка погибли при обвале на золотодобывающей шахте

8 декабря 2019 18:49 (UTC+04:00)

Четыре шахтера погибли в результате обвала, произошедшего из-за сейсмической активности, на золотодобывающей шахте около южноафриканского города Оркни. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный портал News24.

Инцидент произошел на шахте в пятницу днем. В результате обвала на шахте оказались заблокированы пять человек. В результате спасательной операции одного шахтера удалось спасти. Он был доставлен в местную больницу, сейчас его состояние оценивается как серьезное, но стабильное.

Тела троих погибших спасатели достали в субботу, в ночь на воскресенье на поверхность было поднято тело еще одного шахтера.

По данным министерства полезных ископаемых ЮАР, в прошлом году на шахтах в стране погиб 81 человек.

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