ВМС Перу перехватили подлодку с более чем тонной кокаина

Патрульный корабль ВМС Перу перехватил у северного побережья страны полупогружное судно с более чем тонной кокаина на борту, следовавшее в Мексику. Об этом сообщил мексиканский телеканал Televisa со ссылкой на прокуратуру южноамериканской страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Экипаж построенного на деньги наркомафии судна в составе двух колумбийцев, мексиканца и эквадорца был задержан. По некоторым данным, общий вес обнаруженного в подлодке кокаина может достигать двух тонн. Перуанские власти пока не знают, какое из орудующих в регионе преступных сообществ стоит за неудавшейся попыткой перевозки такой крупной партии наркотиков.

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