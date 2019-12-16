На Филиппинах при землетрясении пострадали 37 человек

По меньшей мере 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах, магнитуда которого составила 6,8. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Manila Bulletin.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибла шестилетняя девочка.

Согласно последним сообщениям полиции, все пострадавшие находились в провинции Давао Дель Сур. В результате в провинции наблюдались перебои с электричеством. Землетрясение также повредило несколько зданий.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье на Филиппинах. Подземные толчки были зафиксированы в 06.11 по времени UTC. Эпицентр располагался в 5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 километра.

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