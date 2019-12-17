Боливия подаст международную жалобу на Аргентину из-за заявлений Моралеса

Правительство Боливии подаст в международные организации жалобу на Буэнос-Айрес из-за того, что экс-президент Боливии Эво Моралес, получивший убежище в Аргентине, выступает с политическими заявлениями. Об этом сообщил в понедельник министр при президенте Боливии Йерко Нуньес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Аргентина заинтересована в покровительстве экс-президенту Моралесу, но мы подадим жалобу в соответствующие международные инстанции", - заявил Нуньес на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

По мнению Нуньеса, Аргентина "нарушает международные соглашения о предоставлении убежища". Как считают власти Боливии, Моралес не имеет права заниматься политической деятельностью и делать публичные заявление о ситуации в стране. "Существуют международные соглашения, страны не могут допускать, чтобы кто-то снова подстрекал к мятежу [с их территории]", - добавил министр.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.