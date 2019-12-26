На Филиппинах из-за тайфуна "Фанфон" погибли минимум 16 человек

26 декабря 2019 07:15 (UTC+04:00)

Как минимум 16 человек погибли из-за тайфуна "Фанфон" на Филиппинах. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду телеканал CNN сообщил об одном погибшем из-за разгула стихии.

По данным агентства Reuters, более 4 тыс. человек были эвакуированы из региона Восточные Висайи. В результате стихийного бедствия отменены как минимум 60 внутренних авиарейсов, 157 судов не могут выйти в море, более 20 тыс. пассажиров остаются в портах. Местные СМИ сообщают, что за прошедшую ночь тайфун разрушил около 100 домов.

Скорость ветра в пределах "Фанфона" достигает 41,7 м/с. Он проследует по траектории тайфуна "Хайян", который в 2013 году унес жизни более 6,3 тыс. человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На Филиппинах из-за отравления алкоголем умерли девять человек
Другие страны 23 декабря 07:16
Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 12 человек
Другие страны 21 декабря 18:31
Число погибших при землетрясении на Филиппинах достигло восьми
Другие страны 17 декабря 09:56
Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до трех
Другие страны 16 декабря 10:43
На Филиппинах при землетрясении пострадали 37 человек
Другие страны 16 декабря 07:11
На Филиппинах один ребенок погиб в результате землетрясения
Другие страны 15 декабря 13:53
Лента новостей
Семь человек госпитализированы после жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае РФ
Россия 08:05
Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
В мире 07:44
КНДР подвергла критике участившиеся полеты самолетов-разведчиков США у своих границ
Другие страны 06:57
На Камчатке объявили лавинную опасность
Россия 06:25
Армия Израиля нанесла ответные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израиль 05:59
Британские дипломаты по всему миру пересядут на электромобили
В мире 05:33
В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
Грузия 05:11
У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
Россия 04:08
В Турции произошел пожар на мебельной фабрике
Турция 03:50