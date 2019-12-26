На Филиппинах из-за тайфуна "Фанфон" погибли минимум 16 человек

Как минимум 16 человек погибли из-за тайфуна "Фанфон" на Филиппинах. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду телеканал CNN сообщил об одном погибшем из-за разгула стихии.

По данным агентства Reuters, более 4 тыс. человек были эвакуированы из региона Восточные Висайи. В результате стихийного бедствия отменены как минимум 60 внутренних авиарейсов, 157 судов не могут выйти в море, более 20 тыс. пассажиров остаются в портах. Местные СМИ сообщают, что за прошедшую ночь тайфун разрушил около 100 домов.

Скорость ветра в пределах "Фанфона" достигает 41,7 м/с. Он проследует по траектории тайфуна "Хайян", который в 2013 году унес жизни более 6,3 тыс. человек.

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